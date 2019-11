Jongen aangereden door auto in Dongen

Meer Oosterhou­ters uit de bijstand getild

7:00 OOSTERHOUT - Het aantal mensen in de bijstand is in Oosterhout in een jaar tijd afgenomen van 910 tot 830. Dankzij het activeringsprogramma van de gemeente hebben 90 werklozen een baan gevonden. Wethouder Marcel Willemsen: ,,Daar zijn we blij mee, maar we zetten een tandje bij bij de langdurig werklozen.”