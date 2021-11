Jongen (17) die bejaarden in West-Brabant voor duizenden euro's oplichtte veroordeeld tot jeugddetentie

Interview Jan Schelle­kens wil Oosterhout­se politiek opschudden: ‘Ik ben graag luis in de pels’

OOSTERHOUT - Zijn filmpje is inmiddels zo'n duizend keer bekeken. En via app, mail en Facebook stromen de reacties binnen. Jan Schellekens wil met een nieuwe partij de Oosterhoutse politiek in. ,,Al is het maar het schrikeffect. Dat ze denken: godnondeju, die Schellekens komt eraan.”

8 november