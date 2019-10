Jongen (17) aangehouden voor zware mishandeling in Oosterhout, 14-jarige vriend ook opgepakt

Herbouw Me Gusta begint in februari

7:00 OOSTERHOUT - Restaurant Me Gusta in Oosterhout wordt naar verwachting in mei 2020 heropend. Dat zegt restauranteigenaar Marcel van den Hul na vragen van BN DeStem. Een brand verwoestte op 24 juli dit jaar de bovenverdieping van het pand. Ook de benedenverdieping heeft veel geleden. De aannemer gaat in februari aan de slag om alles te herstellen.