Jongen (14) heeft twee messen op zak tijdens ruzie in Almkerk

Wonen Dick en Ineke Fornier wonen in fort Steurgat in Werkendam: ‘Allemach­tig wat een gebouw’

22 mei Een advertentie in een woontijdschrift trok jaren geleden de aandacht van Dick (79) en Ineke (76) Fornier. Wonen in een fort; ze wilden weleens zien wat dat inhield. Inmiddels woont het stel al 17 jaar in het appartement in Werkendam met weids uitzicht over Nationaal Park de Biesbosch.