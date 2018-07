Jongen (10) op fiets geschept door auto in Rijen, slachtoffer zwaargewond

Voetbalver­e­ni­ging Dorst neemt afscheid van de gewraakte rubberkor­rels

8:00 DORST - Het hoofdveld van Neerlandia ’31 in Dorst krijgt nieuw kunstgras. Volgens de gemeente is het gras na twaalf jaar aan vervanging toe. De club is daarmee ook meteen af van de gewraakte rubbergranulaatkorrels in het voetbalveld, die een tijdje de gemoederen bezighielden.