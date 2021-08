Jonge sportvissers gooien hengel uit naar duizend ruisvoorntjes: ‘Maar ik hoop op een mooie karper’

video Indrukwek­kend afscheid van Raamsdonks boegbeeld Patrick Marcelis­sen: ‘Maak er een feestje van, daarboven’

28 augustus RAAMSDONK - Bij Patrick Marcelissen kon het nooit gek en groot genoeg zijn. En dus neemt zijn dorp, Raamsdonk, zaterdagmiddag in die stijl afscheid van het 40-jarige carnavalsboegbeeld. ,,Een knallend uiteinde, dat is waar hij altijd van had gedroomd.”