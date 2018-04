Jonge fietsster aangereden door automobilist in Oosterhout

Coalitie Geertrui­den­berg verwacht binnen twee weken 'heel eind' te zijn

20:00 RAAMSDONKSVEER - Nee, witte rook is er in de gemeente Geertruidenberg nog niet. "Maar na de komende twee weken zullen we een heel eind zijn", zegt formateur Bart van Dijk. Keerpunt'74, Morgen!, CDA en Lokaal+ zijn bezig om een coalitie te vormen. Ze werken aan een akkoord en een concept-raadsprogramma voor de periode 2018-2026.