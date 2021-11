Jonge en oudere mantelzorgers krijgen een dag met complimenten in Gilze en in Rijen

Voor de zekerheid en de veiligheid zijn de mantelzorgers in groepen verdeeld en is gekozen voor twee locaties. Zo blijft de grootte van de groepen binnen de perken. Woensdag 10 november begint het programma om 10.00 uur in De Boodschap in Rijen en vrijdag 12 november vanaf hetzelfde tijdstip in De Schakel in Gilze.

Bingo

Voorzitter Lau Lavooj van Dag van de Mantelzorg opent en draagt na 6 jaar de voorzittershamer over aan Ton de Bruijn. Wethouder Ariane Zwarts verzorgt de uitreiking van het eerste mantelzorgcompliment van 75 euro voor volwassenen. Dan is er een programma met bingo, Hollandse spelen of kletsen met vervolgens een stamppotbuffet. 's Middags is er een show.

Ook is er gedacht aan de jonge mantelzorgers. De gemeente heeft een jonge mantelzorgconsulent in dienst. De baan van Jeanine Bouman dreigde wegbezuinigd te worden maar dat is teruggedraaid. De jongeren van basisschoolleeftijd hebben woensdag 10 november een kids-editie vanaf 13.30 uur in Jongerencentrum A16 met het thema Superhelden. Voor jongeren tot 23 jaar wordt nog een datum vastgesteld voor een viering met het thema ‘Een avond vol sterren’.

Cadeaubon

De jongeren krijgen een compliment in de vorm van een cadeaubon ter waarde van 50 euro. De bonnen zijn te besteden bij de middenstand in de gemeente Gilze en Rijen.