‘Jonge, dynamische Alssema schot in de roos als nieuwe burgemeester Gilze en Rijen’

RIJEN - Erg blij en verheugd. Dat is de gemeenteraad over de voordacht van Derk Alssema (33) als nieuwe burgemeester van de gemeente Gilze en Rijen. ,,In ons profiel stond jong en dynamisch. Wat dat betreft is hij een schot in de roos”, zegt fractieleider Peter van Seters van Groen Gilze en Rijen (GGR) maandagavond.

Slechts twee weken heeft de vertrouwenscommissie erover gedaan om uit de 27 overgebleven kandidaten (vier hadden zich eerder teruggetrokken) tot de keuze voor de huidig CDA-wethouder van de gemeente Goes te komen.

Een intensief, maar heel prettig verlopen proces. Zegt voorzitter Hans Rutten (VVD) van de vertrouwenscommissie. ,,Iedereen heeft zijn bijdrage geleverd, zonder dat er partijpolitiek is bedreven. We hebben ruim drie uur met Alssema gesproken. Hij is heel sterk en energiek. Goed nadenkend en snel reagerend. We zijn ontzettend blij en trots dat hij het is geworden.”

Jong elan

Jac Wouters (CDA) is het daar roerend mee eens. ,,We zijn natuurlijk heel blij dat het een CDA’er is geworden. Al verwachten we natuurlijk dat hij net als iedere andere burgemeester boven de partijen staat. Het is een jonge vent, met jong elan. Dat is heel goed voor Gilze en Rijen.”

Van Seters (GGR) hoopt dat de toekomstig burgemeester die jeugdigheid inzet om jongeren meer bij de politiek te betrekken. ,,Want kijk maar vanavond rond in de gemeenteraadszaal. Dat kunnen we goed gebruiken.” D66-fractievoorzitter Frits van Vugt heeft het over ‘een energieke vent’ die de gemeente verder kan helpen. ,,Er staat veel op stapel. En we hebben het vertrouwen dat hij in staat is boven de partijen te staan.”

Van rood naar groen

Johan Manders van Gemeentebelang vindt dat Alssema ‘kwaliteit met jonge leeftijd combineert’. “Ik verheug me op zijn komst. Qua burgemeester verschieten we van kleur, namelijk van rood (PvdA’er Jan Boelhouwer) naar groen. Maar dat zegt me niets. Want zijn politieke voorkeur speelt net als bij zijn voorganger geen rol. Daarvan ben ik overtuigd.”

Kern’75 beschouwt de CDA-politicus als een ‘waardig opvolger’ van Boelhouwer. ,,Ik denk dat we een hele goede aan hem hebben, die past bij deze gemeente. Hij is ook ambitieus”, aldus Corné Machielsen. Peter von Meijenfeldt (PvdA) onderschrijft dat. ,,Hij heeft een jonge, frisse kijk op onze gemeente. Ik hoop dat hij een flinke inbreng heeft in de verduurzaming en de vergroening van de gemeente. En ook een belangrijke rol speelt in de woningbouwopgave.”

Alssema blij met ambitieuze gemeente

Derk Alssema zelfs is meer dan in zijn nopjes dat hij is gekozen. De CDA’er zegt heel bewust naar de post van burgemeester in Gilze en Rijen te hebben gesolliciteerd. “Het is een gemeente die bij mij past. Ambitieus, net als ik. Er is veel bedrijvigheid, zeker met de vliegbasis. En de ligging, middenin het groen. Maar ook de vier verschillende kernen, het dorpse gecombineerd met het stadse, spreken me erg aan.”

De afgelopen tijd heeft Alssema al verschillende bezoeken aan de gemeente afgelegd. Met mensen gesproken, gewinkeld. ,,Die bezoeken hebben mijn enthousiasme voor de gemeente alleen maar aangewakkerd.”

Al vijf jaar wethouder in Goes