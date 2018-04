Jong talent Xander Wassenaar (15) uit Wagenberg: ‘Een viool moet je spel aankunnen’

WAGENBERG – Jong talent Xander Wassenaar (15) uit Wagenberg is derde geworden bij het Britten Vioolconcours in Zwolle. Een wedstrijd die een keer per twee jaar wordt gehouden voor violisten en die hoog aangeschreven staat. ‘Je krijgt één kans voor de jury’

Quote Mensen raken met je spel geeft echt een kick Xander Wassenaar Zes dagen in de week naar school, twee tot vier uur per dag oefenen en daarnaast volgt hij masterclasses en treedt hij op met grote orkesten. Xander Wassenaar gaat er vol voor. Hij wil later net als André Rieu de top bereiken. Vioolsolist worden is zijn droom.

,,Het liefst met een groot orkest achter me. Dat je mensen weet te raken met je spel geeft echt een kick”, aldus Xander.

Sinds z'n vijfde op les

Van kleins af aan is hij met muziek bezig. ,,Hoorde hij een deuntje, dan wist hij gelijk welke film er werd opgezet”, zegt moeder Gon Wassenaar. ,,Hij was vijf toen hij vroeg of hij op vioolles mocht. Ik kocht toen een kinderdrumstel en zei: ‘Ga hier maar mee spelen’. Dit deed hij fanatiek. Een paar weken later kwam hij terug om te vragen wanneer nou zijn vioolles was.”

Een vriend van Gon leerde hem de basis, maar al snel kon hij instromen in de kleuterklas van de Nieuwe Veste in Breda. Hier bleek dat hij er gevoel voor had. Na een jaartje les deed hij auditie voor violist Chris Duindam. Een grote naam in de muziekwereld.

Jong Talent Klas

Hij begeleidde Xander een jaar. Op z’n elfde kon Xander naar het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Zij bieden de Jong Talent Klas aan, speciaal voor kinderen met talent. En dus reist Xander al vier jaar lang zes dagen in de week naar Den Haag op en neer.

Xander: ,,Daar heb ik mijn basisschool afgerond en volg ik nu het middelbare schooltraject. Naast je gewone lessen heb je iedere dag muziekles. Niet alleen viool. Zingen en een tweede instrument zijn verplichte vakken. Ik speel ook piano.”

Quote We hebben hetzelfde doel: de muziek in Xander Wassenaar

Niet wat veel? Xander: ,,Je raakt eraan gewend. Ik weet niet beter. In mijn klas zitten acht leerlingen en we gaan veel met elkaar om. We hebben allemaal dezelfde doelstelling: een baan vinden in dans of muziek.”

'Steunen niet pushen'

Moeder Gon steunt hem, maar pusht niet. ,,Dat heeft helemaal geen zin. Hij moet doen wat hij zelf leuk vindt. Als hij vandaag zegt dat hij wilt stoppen, dan moet hij dat doen. Het is zijn leven.”

Zijn grote voorbeeld is violist Itzhak Perlman. ,,Zijn techniek is erg goed. Maar hij speelt zo mooi, omdat hij niet op een element de focus legt. Tijdens zijn optredens experimenteert hij zelfs.”

Quote Mijn viool is zo'n 20.000 euro waard Xander Wassenaar

Maakt het uit op welke viool je speelt? ,,Ja dat scheelt veel. Naast talent en techniek is een goed instrument belangrijk. Je viool moet je spel aankunnen. Ik hou van ruig, hard en speel met veel dubbele grepen. Maar goeie violen zijn duur. Mijn viool is gemaakt door Johannes Jacobs en is zo’n 20.000 euro waard.”

Geen bijnaam

Deze heeft Xander niet zelf betaalt. Het Nationaal Muziekinstrumentenfonds leent instrumenten uit aan jongeren met talent. Xander: ,,Hiervoor moest ik eerst voorspelen. Na goedkeuring mocht ik in Amsterdam een viool uitkiezen. Ik had een uur om zes violen te testen. Namen en prijzen werden niet genoemd. Het is deze geworden. Geen bijnaam, gewoon mijn viool.”

Met deze viool gaat Xander proberen de wereld te veroveren. Maar eerst zijn diploma halen. ,,Daarna wil ik graag het HBO op Het Conservatorium volgen. Met die op zak hoop ik dat ik in een orkest terecht kom of zo goed wordt dat ik in een eigen show kan spelen. Ik zou niet weten wat ik anders zou willen dan muziek. Ja misschien dirigent worden.”