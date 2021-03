Jong, single en verveeld: hoe kom je de lockdown door als vrijgezel?

NAC-directeur Manders: ‘Nieuw stadion juist in deze periode interes­sant voor investeer­ders’

20 maart BREDA - NAC-directeur Mattijs Manders laat er geen gras over groeien. Kondigde hij in januari aan op weg te willen naar een nieuw stadion, intussen is Manders al bezig met het opzetten van een wat hij noemt projectgroep. Die groep, die gaat bestaan uit de club, supporters, sponsors en gemeente moet de mogelijkheden onderzoeken. ,,We moeten nu met deze studie beginnen.‘’