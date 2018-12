Jong maar zeker ook voor oud: het Pietencircus in Oosterhout

video + update Brand in lift bij Arendshof Oosterhout vermoede­lijk aangesto­ken: ‘Winkelcen­trum direct ontruimd’

2 december OOSTERHOUT - In een liftschacht van het winkelcentrum Arendshof in Oosterhout is rond 17.00 uur een korte maar felle brand ontstaan. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken. ,,Het winkelcentrum is direct ontruimd’, zo laat de brandweer weten.