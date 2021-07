John van Vugt keert terug in politiek Geertruidenberg

Bak met water uit Limburg stroomt zo de Biesbosch in komende dagen: ‘Dit is waar het gebied voor bedoeld is’

19 juli Water, water en nog eens water: het stroomt de komende dagen vanuit Limburg met massa’s tegelijk de Biesbosch in. Maar absoluut geen reden voor paniek, want dit is waar het natuurgebied voor bedoeld is, weet boswachter Harm Blom. Al is het wel gek in deze tijd van het jaar: ,,Normaal heb je dit alleen in de winter!”