John en Layka nemen na 10 jaar afscheid van café De Tijd: ‘Mijn ogen zijn al dagen dik van het huilen’

De Boodschap Rijen start verbouwing met sloopwerk door eigen personeel

30 maart RIJEN - Al enkele dagen zijn medewerkers van Cultureel Centrum De Boodschap aan het slopen, zodat over enkele weken de aannemer aan de slag kan. ,,Corona komt nu eens goed uit. Want het personeel kan helpen", zegt locatiemanager Michael Rijken. De hoop is dat in september de verbouwde Boodschap open kan.