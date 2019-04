Johan Westra verlaat Thuisvester

Inwoners 's Gravenmoer staan onder hoogspan­ning

9:54 Inwoners van 's Gravenmoer die in de buurt wonen van de nieuw aan te leggen hoogspanningslijn voelen zich niet serieus gehoord. Dat bleek gisteren in De Geubel waar netbeheerder TenneT en wethouder Bea van Beers informatie kwamen geven over de voortgang van het proces. De gemoederen liepen soms hoog op.