Johan Manders stopt na turbulente periode als fractievoorzitter Gemeentebelang

In een toelichting vertelt Johan Manders dat aan het begin van deze raadsperiode al is besproken of hij aan zou blijven of niet. ,,We zouden kijken hoe het zou gaan. Mijn vrouw is ernstig ziek geweest. Het gaat nu goed, maar zoiets is in combinatie met politiek erg pittig. Voor mij is het goed om privé wat meer tijd te hebben.”

Scheuring

Manders blijft nog wel raadslid. Hij denkt er nog over na of hij na de verkiezingen in 2022 wil doorgaan. Politiek was de scheuring van Gemeentebelang voor hem het heftigst. Enkele leden zegden het vertrouwen op in de eigen wethouder Ariane Zwarts. Zij had kostbare fouten gemaakt bij de invoering van de afvalverwerking. Onder leiding van Peter van Seters begonnen de leden Groen Gilze en Rijen.

,,Dat raakt me tot op de dag van vandaag", zegt Manders. ,,Je ondermijnt je eigen wethouder niet, dan moet je uit elkaar. Als ik zie hoe zuur GGR zich nu profileert dan ben ik blij dat het gebeurd is. Daar herken ik me niet in en dat past niet bij Gemeentebelang. Ariane heeft een paar flinke fouten gemaakt. Zij heeft een helder signaal gekregen dat ze er strakker op moet zitten. Dat doet ze goed.”

Vertrouwen

Het is nog te vroeg om te zeggen of Ariane Zwarts weer lijsttrekker wordt. ,,De vraag is wat Gemeentebelang wil en wat Ariane wil.” Manders zegt alle vertrouwen te hebben in Maud van der Meer. ,,Ze is in twee jaar dat ze in de raad zit goed gegroeid en heeft laten zien dat ze capabel is.”