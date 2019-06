Jeugdzorg in Oosterhout onder de loep: ‘Kwaliteit zorg nu nog geen punt‘

Van klooster tot eigentijds zorgcom­plex

7:00 DONGEN - In de spreekkamer van het monumentale klooster van de zusters Franciscanessen in Dongen word je teruggeworpen in de tijd. De bisschopskamer is in ruim een eeuw tijd onveranderd gebleven, al zijn de 22 overgebleven zusters inmiddels op leeftijd en krijgt het kloostercomplex een andere invulling.