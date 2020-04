Jeugdzorg bespaart 900.000 euro

De speciale Taskforce die in 2018 aan het werk is gezet om de kosten terug te dringen, betaalt zich uit. In 2018 werd al 1,7 miljoen euro bespaard. Dat bleek dinsdagavond bij de informatieavond voor de Oosterhoutse gemeenteraad. De bijeenkomst werd via een live-streamkanaal gehouden. Sinds het jaar 2000 krijgen steeds meer kinderen hulp van jeugdzorg. Maakte in 2000 nog een op de 27 gebruik van jeugdzorg, in 2018 is dat gestegen tot een op de acht kinderen.