Jeugdvoetbaldagen bij VV SCO in Oosterhout: ‘Het is goed voor de reuring van de club’

Schooljuf Ilona verrast vriend en vijand met zangkwali­tei­ten in I Can See Your Voice: ‘Nooit verwacht dat ik dit zou durven’

1 mei RAAMSDONKSVEER - Een optreden op televisie kan veel met je doen. Ilona Dekker uit Raamsdonksveer weet daar nu alles van. Ze deed mee aan het programma ‘I Can See Your Voice’ en groeide in één avond van 61 volgers op TikTok, naar bijna 4.000 volgers. ,,Ik hoop dat dit het startpunt kan zijn van nog vele mooie dingen.”