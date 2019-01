Jeugdsauwelen in Kaaiendonk nieuw leven ingeblazen

OOSTEIND / OOSTERHOUT - De workshop jeugdsauwelen van Andy Marcelissen in De Bussel in Oosterhout leverde gisteren drie nieuwe kandidaten op. Het plantje is gezaaid om dit evenement weer op de agenda te zetten. Dit jaar al.

Met zijn zwarte hoge hoed en een outfit waar de vrolijkheid ook niet vanaf spat, lijkt het erop dat Andy Marcelissen in de foyer van theater De Bussel in Oosterhout is uitgenodigd om een uitvaart te begeleiden. Maar niets is minder waar: de tonpraoter geeft deze donderdagmiddag de workshop Wekkoe Kwekku om zo het jeugdsauwelen in Kaaiendonk weer nieuw leven in te blazen. In de jaren tachtig kende het nog hoogtijdagen, daarna kalfde het af om uiteindelijk een stille dood te sterven.

Volgens Marcelissen, een van de meest gevierde en gelauwerde tonpraoters in Nederland, begint het met de keuze van het typetje. “Een simpel figuur, alledaags. Het moet ook iemand zijn waar je het beste bij voelt.” Daarna begint het schrijven. “Vertaal het in het dialect, dan komt je verhaal nog beter uit de verf. Bij het repeteren: ga voor de spiegel staan.” Suggestie van een van toehoorders: “Film het, dan kun je terugkijken.”

Try-outs

Try-outs zijn belangrijk. “Eerst je ouders, zoek daarna de bejaarden op. Niet zo’n dankbaar publiek, je krijgt er niet zo veel van terug.” En dan het optreden zelf: “In Raamsdonksveer zijn alle sauwelaars er een uur van te voren. Even die ton in, de warming-up. En dan knallen.”

Wat dat op kan leveren, laat een neefje van Marcelissen zien. Teun is in de huid gekropen van een darter. Hij heeft een paar aardige witzen in huis. “Met mijn eerste pijl gooide ik al 220. Die zat niet in het bord, maar in het stopcontact.”

Inventarisen

Na afloop wordt er geïnventariseerd. Drie van de ongeveer tien kinderen steken hun hand op als René van Bijnen, al veertig jaar tonpraoter in Oosterhout, vraagt of ze het in de ton willen proberen. Twee hadden zich al opgegeven voor dit avontuur. “Net genoeg om ermee te beginnen”, zegt Jeanne Mathon, die samen met Van Bijnen de kar trekt.

Het doet een beetje zeer dat in verschillende dorpen de jeugd de ton aardig vult, terwijl Oosterhout het al járen zonder moet doen. “Bij het jeugdsauwelen in Raamsdonksveer komt de grimeur uit Oosterhout, je jeugdhofkapel ook. We lenen ze graag uit, maar we zouden ze zo graag ook hier aan het werk willen zien”, zegt Mathon.