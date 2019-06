Jeugdraad Gilze en Rijen zwaait af: ‘We wilden met opzet afval op de grond laten vallen’

Yente Hartel (11) werpt een laatste blik op de zilverkleurige ambtsketen, die ze als jeugdburgemeester een jaar lang met trots heeft gedragen. Volgend jaar neemt ze zeker weer plaats in de jeugdgemeenteraad, maar over een toekomst als politicus twijfelt ze nog. ,,Ik vind tekenen en kunst ook heel leuk, maar ik hoorde dat je politiek er ook bij kan doen. Mark Rutte is toch ook eigenlijk gewoon leraar?”