Jeugdprinses Kaaiendonk is trots op haar hoorapparaat

Oud-wethouder Starreveld kandidaat provincie voor PvdA

1 maart GILZE De in maart vorig jaar weggestuurde wethouder Willem Starreveld van Kern'75 staat op de kandidatenlijst van de PvdA voor de provinciale verkiezingen. ,,Bij mijn afscheidsborrel in mei had ik al aangekondigd dat ik zou overstappen. Landelijk stem ik mijn hele leven al op die partij.”