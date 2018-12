Jeugd Rijen maakt korte metten met snertplastic

,,Het idee kwam eigenlijk van een van de leden van de jeugdgemeenteraad van Gilze en Rijen‘’, zegt kunstenaar Tim Hobbelman, die het project begeleidt. ,,Tijdens een van de twee brainstormsessies met de kinderen zei een van hen dat hij zich zo stoorde aan de plastic soep in de bosjes. Dat inspireerde me. Plastic soep is de naam van drijvend plastic in de zee. Maar kinderen zien het als een verzamelnaam voor zwerfafval.‘’ En zo was het idee geboren hoe we jeugd, kunst en bewustwording kunnen koppelen.



Jongerenopbouwwerker Jetty Jilesen van R-newt vindt de kerstboomverbranding een zeer geschikt moment voor bewustmaking met een diepere betekenis. ,,Het is gekoppeld aan het zwerfvuil-kunstproject van Tim in de gemeente. De kerstboomverbranding is een goed moment omdat er dan veel bezoekers op de been zijn.‘’ Een goed moment ook omdat de keuken van jongerencentrum A16 dan gebruikt mag worden. En die ligt bij de plek waar de kerstboomverbranding wordt gehouden.