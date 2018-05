Jeugd in beweging tijdens Oosterhoutse Sportweek vol clinics

videoOOSTERHOUT - Van biljarten tot boogschieten of zelfs circuskunsten leren; zo'n 2200 basisschoolleerlingen maken deze week kennis met nieuwe sporten tijdens de zevende Oosterhoutse Sportweek. MOOVE organiseert de sportweek in samenwerking met sportaanbieders in Oosterhout, tussen 28 mei en 1 juni verzorgen ze zo'n 80 sportclinics.

''Het zand is best heet, maar ik vind het wel heel leuk'', vertelt Stella van Gool (8) van basisschool De Duizendpoot enthousiast. Samen met haar klas kwam ze gisteren beachvolleyballen op het terrein van Sportpark de Contreie. ''Ik heb al vaker gevolleybald maar nog nooit in het zand. Het lijkt me leuk om op volleybal te gaan'', vervolgt Stella.

Drempel

Tijdens de Sportweek wil MOOVE de jeugd kennis laten maken met de sporten en faciliteiten die in Oosterhout worden aangeboden. ''Ze komen vaak al op het terrein van de sportaanbieder en krijgen les van de trainers. De drempel ligt dan lager om er nog eens terug naar toe te gaan of zelfs lid te worden'', vertelt Yori van Delft, een van de organisatoren van MOOVE.



Arno de Vaan(42) is jeugdtrainer bij volleybalvereniging VOKO en verzorgt de clinic. ''Ik vind het superleuk om volleybal bij de jeugd onder de aandacht te brengen. Ik train zelf de jongens tot 12 jaar. Soms ga ik met hen ook naar dit beachvolleybalveld, het is enorm goed voor je lichamelijke ontwikkeling'', legt hij uit.

Volledig scherm Sportweek in Oosterhout met diverse (80) workshops in sporten voor 2200 leerlingen van basisscholen. Beachvolleybal op de Contreie. © EDWIN WIEKENS

Scholen konden hun leerlingen per klas aanmelden om in aanmerking te komen voor de clinics. Unit 3 oranje (leerjaar 5 en 6) van De Duizendpoot stelde zelf een top 3 samen. ''Beachvolleybal leek de kinderen meteen heel leuk, net als beachhandbal omdat je dat niet zomaar in de gymles kunt doen'', vertelt juffrouw Marleen Woestenberg (29), ''en natuurlijk waren er ook heel wat jongens die weleens zo'n andere voetbaltraining wilden meemaken.''

Zo ook Rens van den Broek (10): ''Voetbal is het allerleukst, ik voetbal hier zelf ook bij VVO. Het is wel grappig om hier nu eens een andere sport te doen. Ik zou best vaker willen beachvolleyballen, maar op school gaat dat niet zomaar. Mischien zou het wel in de zandbak lukken'', mijmert hij.

Andere populaire sporten onder de kinderen zijn boogschieten en circusactiviteiten: ''Ook dat zijn activiteiten die je niet zomaar in een gymles doet'', vertelt Verschuuren.