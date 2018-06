Jeugd bouwt mee aan honk: 'Ik ben weken bezig geweest met de elektra'

GEERTRUIDENBERG - Jongerencentrum 't Honk in Geertruidenberg is gisteravond officieel geopend. Jongeren hielpen mee met de verbouwing.

De jeugd van Geertruidenberg kan voortaan chillen in 't Honk. Wethouder Mike Hofkens heeft het jongerencentrum gisteravond officieel geopend. Een half jaar lang is er keihard gewerkt aan het oude gebouw van Postduivenvereniging De Gevleugelde Vrienden. De geruite gordijntjes zijn vervangen door stickers, de mintgroene muren zijn voorzien van stoere teksten. Er hangt een dartbord, er zijn spelcomputers en er is een flinke hoekbank in elkaar geknutseld.

,,De jongeren kunnen hier ontspannen, maar we organiseren ook activiteiten, zoals Fortnite-toernooien, dartwedstrijden en barbecues'', zegt jongerenwerker Dirk Leijten. De Bergse jeugd gaf al langer aan behoefte te hebben aan een plek om samen te komen. In 't Honk kunnen ze op dinsdag- en donderdagavond terecht. Leijten schat dat zo'n 25 jongeren meehielpen aan de verbouwing. ,,Ik ben aan de slag gegaan met de jongeren die ik op straat heb ontmoet. Ze kwamen zelf met ideeën en veel daarvan konden we uitvoeren, vaak ook met de hulp van buurtbewoners en ondernemers.''

Regelmatig de handjes uit de mouwen

Mick Broeders (13) uit Geertruidenberg was bijna wekelijks op de bouwplaats te vinden. ,,Om iets leuks te maken voor iedereen'', zegt hij. Hij hangt vaak met zijn vrienden op straat en is blij met 't Honk. ,,Je kunt hier lekker chillen.''

Ook Youri van Boekel (16) uit Geertruidenberg en Fleur Petiet (14) uit Oosterhout hielpen mee. ,,Ik ben weken bezig geweest met de elektra'', zegt Youri. Fleur is bescheiden: ,,Ik heb alleen wat onkruid weggehaald.'' Wethouder Mike Hofkens prijst de jongeren. ,,Dit is mogelijk gemaakt door jullie.''

Minder overlastmeldingen

Het jeugdbeleid van Geertruidenberg lijkt eindelijk te werken. Er zijn momenteel weinig overlastmeldingen. De afgelopen jaren was de jeugdoverlast in de gemeente relatief hoog, met name in 2016. Vorig jaar daalde het al licht en die trend lijkt zich voort te zetten. Ook in de andere kernen van de gemeente wordt bekeken wat de jeugd wil. Hofkens: ,,In Raamsdonk hebben jongeren een petitie gehouden. Daar lijkt niet zo zeer behoefte aan een jeugdhonk te zijn, maar meer aan een Cruyff Court.''

In Raamsdonksveer zijn er activiteiten voor de oudere jeugd in buurthuis De Schelf, maar de gemeente zoekt ook naar een geschikte overdekte ontmoetingsplek. Hofkens: ,,De jongeren zien het liefst een open container bij het Koningspark, maar we bekijken ook locaties bij de skatebaan en aan de Ramgatseweg. We willen de jeugd niet ergens achteraf plaatsen.''