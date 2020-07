Jeroen Gerards vertrekt uit raad Geertruidenberg

,,We zijn met ons gezin al een hele poos aan het zoeken naar een geschikt huis voor onze jongste, zwaar gehandicapte, dochter. Maar het is niet gelukt om binnen Geertruidenberg een rolstoelvriendelijke woning voor 24 uurs zorg te vinden".

Quote Hoe blij we ook zijn met onze nieuwe woning, we vertrekken met pijn in ons hart Jeroen Gerards, gemeenteraadslid

,,Hoe blij we ook zijn met onze nieuwe woning, we vertrekken met pijn in ons hart. Geertruidenberg is een heerlijke gemeente om in te wonen. Kleinschalig, met korte lijnen, ook als het om hulp voor onze dochter gaat”.

De timing van zijn vertrek is niet handig, betreurt Gerards. ,,We verhuizen half augustus. Ik was een van de indieners van de motie van wantrouwen tegen John van Vugt. Ik had graag deel willen uitmaken van de opbouw en het herstel van de raad”.

Gerards stond zeven jaar geleden aan de wieg van de fusie van Groen Links en D66 tot Morgen! Hij is penningmeester van Groen Links Brabant. Hij zat zes jaar in de gemeenteraad van Geertruidenberg. Zijn opvolger is nog niet bekend.