‘Je moet het leven nemen zoals het is, zei mijn vader’

Volledig scherm Cees dronk graag een kop koffie in zijn favoriete restaurant in Dorst, Beum. © M Irjamdirven Bakker Cees de Bruijn fietste zwierend met de 15-jarige Jeanne Boomaars, zittend bovenop zijn rieten bakkersmand, door de bossen van Dorst. Stiekeme afspraakjes waren het, met risicovolle ‘ontsnappingen’ van Jeanne uit haar slaapkamerraam. De start van een onvoorwaardelijke liefde, bezegeld met een huwelijk in 1955. Ze woonden in Dorst, samen met hun drie kinderen: Marianne, Jack en Colinda.

Quote Mijn moeder was zijn alles. ‘Je kunt maar van één iemand echt houden’, zei hij dan Marianne Joosen ,,Mijn moeder altijd zorgend”, vertelt dochter Marianne Joosen, ,,fietsend met twee van die zware bungelende boodschappentassen aan het stuur en een gevulde doos achterop. Mijn vader bakte graag mokkataarten en maakte dorpen van chocola: zijn specialiteit. Het was een warm nest, het ontbrak ons aan niets.”

Gelukkige jaren waren het. Totdat de pas 32-jarige Jeanne borstkanker kreeg. Marianne: ,,Vreselijk nieuws. Maar ziek of niet, mijn moeder stond voor ons klaar. Zo naaide ze tussendoor mijn trouwjurk. En ondersteunde ze mijn vader, toen hij een gecompliceerde hartoperatie onderging. Jaren later lag hij zelf, in haar laatste halfjaar, op een stretcher naast haar thuiszorgbed.”

Volledig scherm Cees zat vaak in de voortuin van zijn appartement tuinkabouters te restaureren. © M Irjamdirven Jeanne overleed in 1981, op 46-jarige leeftijd. Ontroostbaar bleef Cees achter en sliep sindsdien met haar bidprentje bij zich. ,,Mijn moeder was zijn alles. ‘Je kunt maar van één iemand echt houden’, zei hij dan”, vertelt Marianne.

De geboorte van zijn eerste kleinkind, Mandy, trok hem uit een diep dal. ,,Hij ging op de kleinkinderen passen, was een geweldige opa Cees.” Intussen verhuisde hij in 1989 naar een bejaardenwoning aan een pleintje in Dorst.

Quote Hij was een geweldige opa Cees. En ook

altijd heel betrokken bij het dorp Marianne Joosen Marianne: ,,Een fantastische tijd. In de vroege ochtend zat mijn vader al onder de partytent in de voortuin. Met koffie voor wie maar wilde en een luisterend oor. Betrokken bij zijn buurt en dorp. Bleven de gordijnen ergens te lang dicht, dan ging hij kijken. Andermans planten snoeien, papier en kliko’s buiten zetten. Had een mindervalide buurvrouw een parkeerplaats nodig, hij regelde het. Buurtvereniging oprichten, kerstman spelen. Hiervoor heeft mijn vader uiteindelijk een lintje ontvangen. Supertrots was hij.”

Toch kreeg het gezin weer groot verlies te verwerken. Zoon Jack (42) stierf onvoorzien. ,,Pa had het er slecht mee en zei: ‘Ze hadden mij moeten halen’.” Een paar jaar later overleed dochter Colinda (48). ,,Een giga-ellende. ‘Hoeveel kan een mens dragen?’, dacht ik. Mijn vader bleef toch positief. ‘Je moet het leven nemen zoals het is’, zei hij.”

Zijn passie voor vrolijke kabouters, gaf hem afleiding. ,,Ze lijken geen problemen te hebben, dat was misschien de aantrekkingskracht. Mijn vader haalde verwaarloosde exemplaren op bij de mensen en herstelde ze. Als je door Dorst wandelt, zie je de gerestaureerde tuinkabouters staan. Prachtig is dat”, zegt Marianne.

Quote Mijn vader had een kamertje, waar een bed en een stoel in paste. Moeilijk vond ik dat, maar mijn vader stelde mij gerust. ‘Het is hier goed, ze zijn lief voor mij.’ Marianne Joosen

Uiteindelijk ging zijn hart snel achteruit. Van zijn geliefde pleintje vertrok Cees naar een klein verzorgingshuis in Breda. Marianne: ,,Mijn vader had een kamertje, waar een bed en een stoel in paste. Moeilijk vond ik dat, maar mijn vader stelde mij gerust. ‘Het is hier goed, ze zijn lief voor mij.’ Dat sierde hem, nooit klagend, met weinig gelukkig zijn.”

Haar vader, Marianne’s grote voorbeeld, overleed op 17 mei 2017. Tijdens de uitvaart werd hij omringd door zijn kabouters.

Deel uw herinnering