Je mobieltje vat vlam? Een naaktfoto op internet? ‘In de Risk Factory leer je wat je kunt doen’

lintjesregen Oosterhout telt drie nieuwe Ridders, ook acht nieuwe leden in de Orde van Oran­je-Nas­sau

26 april OOSTERHOUT – De gemeente Oosterhout is 8 personen rijker die zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau mogen noemen. Ook werden liefst drie personen bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nasau.