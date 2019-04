Je hond aangelijnd houden in het bos: zo hou je het leuk

OOSTERHOUT - Het voorjaar is aangebroken en dat betekent dat het drukker wordt in het bos. Mountainbikers, wandelaars en hondenbezitters trekken massaal naar buiten. Veel mensen laten hun hond los in het bos lopen, ondanks dat het niet mag, omdat ze denken dat het geen kwaad kan. Dat kan het wel. Daarom gaven hondengedragstherapeute Bianca de Craen en boswachter John Sips zondagochtend een workshop aan hondenbezitters op landgoed Oosterheide bij Oosterhout.

Je hond aangelijnd houden hoeft echt geen belemmering te zijn, vertelt De Craen. Sterker nog: het is goed voor de band tussen baasje en viervoeter. ,,Het schept een sterkere onderlinge band. Als je je hond loslaat en zijn gang laat gaan, is hij vooral met zijn omgeving bezig. Het is goed voor de band als de hond juist met zijn baasje bezig is. Mocht een hond angstig of agressief zijn, dan is het juist goed om hem mentaal bezig te houden in plaats van slechts fysieke afleiding te bieden. Samen iets leuks doen zorgt voor een betere band”, legt ze uit.

Belonen

Kort houden is absoluut niet nodig. Met een langere lijn kun je je viervoeter allerlei dingen laten doen. Over obstakels heen laten lopen, over hekjes springen en een heuvel op laten rennen, bijvoorbeeld. De zeven honden die bij de workshop waren, krijgen allemaal de kans om het te proberen. De sleutel tot succes blijkt bij de meeste honden het belonen met snoepjes. Daar is ook een leuk spelletje mee te bedenken. Bianca wijst naar een boom waarvan het schors gebarsten is. ,,Snuffelbomen, noem ik dat. Daar kun je snoepjes in verstoppen die ze moeten zoeken.”

Verstorend voor de dieren

Zelf merk je er niet veel van, maar het laten loslopen van je hond kan negatieve gevolgen hebben voor de dieren die in het bos leven. ,,Zo verongelukken reekalven vaak. Wild heeft altijd een vast pad dat ze volgen, daar wijken ze niet vanaf. Honden laten overal geursporen achter om hun territorium te markeren. Elke hond die dat doet, is voor de wilde dieren een gevaar. Zo voelen ze zich onveilig. Door al die geursporen wordt er veel verstoord in de natuur, daarom is het zo belangrijk dat honden op het pad blijven”, vertelt Sips. ,,Veel mensen wandelen graag in rustige gebieden, maar dat zijn juist de gebieden die we rustig willen houden. Vooral in het voorjaar wil iedereen naar buiten, maar dat valt net samen met wanneer de dieren extra rust nodig hebben.”