Jarig Wilhelminakanaal krijgt nog genoeg kansen

OOSTERHOUT - Het Wilhelminakanaal bestaat volgend jaar een eeuw. Een jubileum dat Oosterhout groots gaat vieren. Vandaag opent al een expositie in het stadhuis over de rijke geschiedenis van de 68 kilometer lange waterweg. Aan de invulling van het feest volgend jaar wordt nog gewerkt.

Met die viering wil de gemeente niet alleen stilstaan bij de verjaardag van de waterweg, die als een slagader door de stad loopt. ,,We willen het kanaal ook verder op de kaart zetten", zegt wethouder Robin van der Helm (Economie)

De waterweg biedt volgens hem nog volop kansen voor Oosterhout. ,,De recreatieve vaart is nu beperkt", vertelt de wethouder. ,,Je zou kunnen denken aan een watertaxi richting Tilburg, al zijn daar geen concrete plannen voor." En Oosterhout heeft weliswaar een jachthaven, maar: ,,We dragen dit te weinig uit; het is voor velen een verborgen stukje Oosterhout."

Mogelijkheden

Ook voor de logistieke sector ziet Van der Helm mogelijkheden. ,,Verschillende bedrijven in Oosterhout benutten het water al, maar er zijn nog genoeg ondernemers die niet via het kanaal vervoeren. We willen de bekendheid vergroten door intensiever de samenwerking op te zoeken met andere havensteden in de regio, zoals Tilburg en Waalwijk."

Vrachtwagens

Van der Helm noemt ook Rotterdam: ,,Nu wordt veel van de vracht die daar aankomt verdeeld en vervoerd in vrachtwagens. Met de steeds verder vastlopende wegen, is de binnenvaart een interessant alternatief. Een schip staat immers niet in de file. En zo kan je heel betrouwbaar de vracht via Oosterhout en andere havensteden naar het achterland vervoeren."

De Oosterhoutse Container Terminal (OCT) op industrieterrein Weststad is hier al volop mee bezig. Eigenaar Arie Rietveld is onlangs een samenwerking aangegaan met terminals in Tilburg en Moerdijk: de West-Brabant Corridor. ,,Doel is om de komende jaren 15.000 tot 25.000 vrachtwagens van de weg te halen. Wat vooral op de A58 en A59 veel gaat schelen", vertelt Rietveld.

Eerste succes

Het aantal schepen neemt daarmee flink toe, ook op het Wilhelminakanaal. ,,Maar de infrastructuur kan dat prima aan." Onlangs behaalde de drie terminals een eerste succes: tussen Oosterhout en Tilburg mogen van Rijkswaterstaat voortaan grotere schepen varen. ,,Daardoor krijgen we meer mogelijkheden en kunnen we nu echt gaan doorpakken."