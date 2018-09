'Japans echtpaar uit Molenschot laat kinderen verhongeren'

RechtbankBREDA/MOLENSCHOT - Een Japans echtpaar uit Molenschot wordt verdacht van poging tot doodslag: zij zouden hun kinderen ernstig hebben mishandeld en hebben laten verhongeren. Ook zouden zij hun kinderen opsluiten in de schuur en in hun slaapkamer.

Dit bleek donderdag bij de eerste voorbereidende zitting in de strafzaak bij de rechtbank in Breda.

De vader (40) en moeder (39) van de kinderen werden eind juni opgepakt en zitten sindsdien in voorlopige hechtenis. Het gezin telt zeven kinderen. Zes van hen zijn nu bij hun grootouders in Japan. Vijf daarvan zijn nog maar tussen de zes en twaalf jaar oud. Hun jongste, een baby, verblijft bij een pleeggezin in Nederland.

Slaan en schoppen

In mei en juni van dit jaar zouden de ouders hun kinderen regelmatig geen eten hebben gegeven, hen hebben geslagen en geschopt en voor straf hebben opgesloten. Ook zouden zij volgens justitie de jonge kinderen lange afstanden naar hun school hebben laten fietsen en veel werk in huis hebben laten doen.

Quote De kinderen waren bij de aanhouding in een ernstige toestand aangetrof­fen, ze hadden het niet lang meer volgehou­den. Pauline Lanslots , Officier van Justitie

Advocaat Erik Gorsselink van de vader bestreed dat er sprake is van poging tot doodslag of toebrengen van ernstig lichamelijk letsel. Hij bracht naar voren dat volgens deskundigen op 20 juni niet vaststond dat er sprake was van ondervoeding met ernstige gevolgen.

Gorsselink vroeg de rechter om opheffing van het voorarrest van de man. Het is volgens hem onvoldoende aannemelijk is dat er maatschappelijke onrust zou ontstaan, als zijn cliënt de rechtszaak in vrijheid zou afwachten. ,,En de kinderen zijn al niet meer bij hun ouders'', voegde hij er aan toe om aan te geven dat de kans op herhaling klein is.

Poging tot doodslag

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Thinkstock De officier van justitie Pauline Lanslots vond de feiten ernstig genoeg om de voorlopige hechtenis te handhaven. ,,De kinderen waren bij de aanhouding in een ernstige toestand aangetroffen, ze hadden het niet lang meer volgehouden.''

Volgens haar aanvaardden de ouders de kans dat de kinderen zouden overlijden, een poging tot doodslag. De samenleving zou naar haar mening wel 'geschokt en met afschuw en onbegrip' reageren als deze verdachten nu op vrije voet kwamen.

'Psychisch slecht aan toe'

Tolga Gümüs, advocaat van de vrouw, vroeg ook om vrijlating. ,,Het is niet zo dat de kinderen helemaal geen voeding hebben gehad, ze kregen niet de juiste gezonde voeding'', aldus Gümüs.

Quote Zij is er psychisch slecht aan toe en kan het verblijf in de cel niet meer aan. Tolga Gümüs , Advocaat van de vrouw die terecht staat

Zij stelde dat de moeder zelf slachtoffer is van huiselijk geweld. ,,Het is haar derde huwelijk en zij heeft geen netwerk in Nederland. Zij is er psychisch slecht aan toe en kan het verblijf in de cel niet meer aan. De voorlopige hechtenis is schadelijk voor haar'', aldus de raadsvrouw. Ook kondigde ze alvast aan dat ze zou gaan pleiten voor ontslag van rechtsvervolging vanwege psychische overmacht. Dat zou betekenen dat de vrouw vrijuit gaat.

In de cel