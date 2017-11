Jan van Brummelen neemt afscheid van Geertruidenbergse politiek

Tussen 1989 en 1999 was hij raadslid voor de VVD, van 2010 tot de komende verkiezingen is hij fractievoorzitter van de lokale partij Lokaal+ (eerst Uw Drie Kernen geheten). Ook is hij nu vicevoorzitter van de gemeenteraad. "Het hoogtepunt is toch wel de benoeming van burgemeester Willemijn van Hees, dat is iets speciaals." De 64-jarige Van Brummelen noemt 'verjonging' binnen Lokaal+ de belangrijkste reden om te stoppen. "Op een gegeven moment word je een karikatuur van jezelf als je te lang doorgaat."