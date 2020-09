Jan Schrauwen en Mari Kastelijns: al jaren actief voor Scorpio

COLUMN De anderhalve­me­ter­sa­men­le­ving is dood!

4 september Steeds vaker krijg ik het gevoel dat mijn leven in een theatervoorstelling is veranderd. Op het grote podium in Den Haag roepen Mark, Hugo of Ferdinand dat ik anderhalve meter afstand moet houden. Als ik het Haagse theater weer uitloop, zie ik dat het ons niet lukt.