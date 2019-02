Jan Martens (1931-2019): meer dan iemand die alleen maar wat coachte voor Koninklijke Martens

Jan Martens volgde zijn vader op, die weer zijn vader had opgevolgd. Deze Hein Martens richtte in 1881 het bedrijf op dat inmiddels bestaat uit zeven zelfstandige werkmaatschappijen in Nederland en België en meer dan 500 werknemers telt. Jan Martens bouwde het bedrijf verder uit naar een toekomstbestendige onderneming die ook jaren later de financiële crisis kon doorstaan en dit jaar haar 138e verjaardag viert.



Naast het invoeren van een plattere organisatie werd er onder Jan Martens ook geautomatiseerd. Daarbij was hij qua leidinggeven wellicht vernieuwend, qua arbeidsethos zouden we hem nu waarschijnlijk als workaholic kenmerken. John Martens: “Hij was zeven dagen in de week bezig met het bedrijf. Zo ging dat toen. Op de zaak werd op een dag gezegd dat hij minder was gaan werken. Ja, hij heeft nu de zondag vrijgenomen.”