Jan en Peter zijn 'gouden maten'

Peter: ,,Jan is een hele open vent, goudeerlijk. Hij zal niet zomaar ongenuanceerd iets slechts over een ander zeggen. We hebben wel eens discussie, maar daar komen we altijd uit. Drie bier later hoor je ons niet meer.”

Jan: ,,Elkaar scherp zetten, zo noem ik dat. Peter is een gouden maat van mij. De klik is wederzijds. We zitten heel snel op één lijn. Op skivakantie gaan de anderen naar bed en zitten wij nog uren door te praten, vaak over de voetbalvereniging. We zitten allebei in het bestuur. Dan bespreken we hoe je zo'n vereniging beter kunt organiseren en hoe je aan nieuwe vrijwilligers komt. Als een vrijwilliger ermee ophoudt, is er niemand die zijn vinger als vanzelf opsteekt. Dat is jammer.”