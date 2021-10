Jan en Jeannette wonen op een terp in de Noordwaard: ‘Fantastisch, maar het kan hier ook spoken’

In november is het 600 jaar geleden dat de Sint-Elisabethsvloed een groot deel van de Grote Waard verwoestte. Daarna ontstond daar de Biesbosch. Hoe is het om daar te wonen en te werken? We duiken in het verleden, heden en de toekomst van dit bijzondere natuurgebied. Vandaag : Wonen in de Noordwaard, het land dat is teruggegeven aan de natuur.