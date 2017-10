Jan de Ridder stopt bij VVD Oosterhout: 'Ik ben niet verbitterd, wel teleurgesteld'

Hoe is het nieuws aangekomen?

,,Ik ben niet verbitterd, maar wel teleurgesteld. Dat het bestuur ruimte wil maken voor jonge mensen, daar kan ik me helemaal in vinden. Maar ik had graag op de lijst gestaan, al was het onderaan. Dan was het aan de kiezer geweest en had ik met welke uitkomst dan ook vrede gehad. Alleen wil het bestuur me niet op de lijst, omdat ik al zes keer met voorkeursstemmen in de raad ben gekomen.''



En voor uzelf beginnen?

,,Nee, ik ben een liberaal, sta achter de waarden van de VVD. Vooral vrijheid - ik ben zelf een oorlogskind - en verantwoordelijkheid: dat we opkomen voor diegene die het minder goed hebben. Natuurlijk zijn er partijen met raakvlakken, maar me daar bij aansluiten, vind ik niet correct.''



U komt oorspronkelijk uit Breda. Hoe kwam u ooit in Oosterhout terecht?

,,Bij toeval. Ik was net klaar met mijn opleiding tot onderwijzer toen ik in 1961 gebeld werd voor een functie op de inmiddels verdwenen St. Janschool. Ik deed het schijnbaar goed, want toen ik in militaire dienst was, werd ik gevraagd door de Hertog Janschool. In Oosterhout kwam ik een lieve vrouw tegen met wie ik later getrouwd ben. Zo ben ik blijven plakken. Later werd ik docent Nederlands op het Frencken College, tot 2003. Ik was daar ook nog een poos conrector.''



Wat trok u aan Oosterhout?

,,De kleinschaligheid. Natuurlijk is Oosterhout sinds ik hier voor het eerst kwam ontzettend gegroeid. Oosterheide, Strijen en Dommelbergen. Ik heb het allemaal gebouwd zien worden. Maar toch heeft het nog datzelfde gevoel. Ook het vele groen en de Heilige Driehoek maken Oosterhout uniek.''