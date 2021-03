Jan Boelhouwer niet vervolgd voor omstreden uitspraken over Jan B.: ‘Dit voelt als klassenjustitie’

Het ontluiste­ren­de en fascineren­de verhaal van André van Hooijdonk: ‘Opa heeft een te zware tol betaald’

14 maart OOSTERHOUT - In de novelle Het hellend vlak vertelt Oosterhouter Rolf Wennekes het verhaal over zijn opa, André van Hooijdonk. Die speelde een dubieuze rol in de Tweede Wereldoorlog.