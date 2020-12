Jan bedacht een fietsroute langs de grote kerststallen in de buurt van Oosterhout

DEN HOUT - ,,Wat doen we nu?” vroeg Jan Pheninckx zich af tijdens de persconferentie van premier Rutte toen zijn vakantieplannen in rook opgingen. Dus bedacht hij ander vertier: een fietsroute langs kerststallen in de nabije omtrek van Oosterhout.

,,We zouden voor het eerst dicht gaan tussen kerst en nieuw”, vertelt Jan Pheninckx, eigenaar van camping Vrachelen en Pheninckx Groenten en Fruit. Met zijn vrouw had hij een hotelletje geboekt. ,,Maar als je in een hotel geen eten krijgt, dan hoeft het voor mij niet.”

Toch wilde hij iets te doen hebben met drie kerstzondagen in het vooruitzicht. Hij kwam op het idee om een fietsroute te maken langs de kerststallen in de regio. Fietsen langs kerststallen van Den Hout, Terheijden, Dorst, Dongen, Oosterhout.

Hij plaatste om 08.00 uur een bericht op Facebook om te weten te komen waar deze staan. Na zo’n veertig reacties plaatste hij diezelfde avond om 20.00 uur de route. ,,Misschien maak ik er nog een, er zijn nog meer plaatsen.”

,,Ik stel wel vaker fietsroutes samen voor de camping”, legt Pheninckx uit. Door zijn kampeerterrein kwam hij drie jaar geleden in aanraking met routenet.nl. Adverteren leverde hem weinig op, wel ontdekte hij hoe routes te maken. Hij geniet als hij ziet dat een route tweehonderd keer gedownload is. ,,Tv kijken is niks voor mij, laat mij maar lekker iets uitzoeken op de computer.”

De kerststallen route is 44 kilometer en begint in Den Hout en gaat via Terheijden, Dorst, Dongen en Oosterhout weer terug naar Den Hout.

Pheninckx schafte zo’n drie jaar geleden een e-bike aan en sinds de lockdown in maart stapt hij steevast elke zondag met zijn vrouw op de fiets. ,,We zijn vroege vogels. Het is heerlijk om buiten te zijn en te genieten van de ruimte. Daarom zijn we altijd in de middag, als het druk wordt, weer thuis.” Hij vindt het jammer dat de horeca dicht is, want hij zorgt altijd dat er om de vijftien kilometer de mogelijkheid is voor wat drinken en een sanitaire stop.