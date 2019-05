Jan B. uit Hulten: ‘Ik wil burgemeester helemaal niet intimideren’

Speel­plaats De Strijene in het nieuw: ‘Je kunt er ontspannen en privédin­gen doen’

11:28 OOSTERHOUT - Basisschool De Strijene in Oosterhout is sinds kort een avontuurlijke buitenspeelzone rijker. Eigenlijk twee, want er is een plek voor de kleuters en een aparte speelplaats voor de oudere kids.