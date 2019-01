Jamila Zakhnini (17) al week vermist na verlof bij Juzt in Oosterhout

Vergevor­der­de plannen voor bewoners­plat­form Dorst

17:39 DORST - Een groep bewoners in Dorst wil zijn stem sterker laten horen bij de gemeente. De Dorstenaren hebben vergevorderde plannen om een platform op te richten dat net zoals de dorpsraden in Oosteind en Den Hout rechtstreeks contact houdt met de gemeente Oosterhout. ,,Het is belangrijk dat Dorst aan tafel zit als het bijvoorbeeld over verkeersplannen, woningen en de toekomst van het dorp gaat.”