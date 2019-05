Jachthaven Biesbosch steeds groter: ‘We willen toeristen langer vasthouden’

De bouw van een grote supermarkt is een van de ontwikkelingen die de haven interessanter maakt voor watersporters. ,,Bezoekers voeren naar andere havens zoals Willemstad voor hun inkopen”, vertelt Renate Ilmer, directeur van Jachthaven Biesbosch. ,,Nu kunnen ze die inkopen hier doen en houden we deze toeristen langer in ons gebied.” Vrijdag 17 mei wordt supermarkt SPAR geopend.