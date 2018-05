Jachthaven Biesbosch bestaat vijftig jaar: 'Ik was de eerste die aanmeerde'

Christo bouwt piramide van Oosterhout­se olievaten in vijver Hyde Park

1 mei OOSTERHOUT - Bij de bouw van een drijvend kunstwerk van de Bulgaars-Amerikaanse kunstenaar Christo in een vijver in Hyde Park worden de komende weken 7506 Oosterhoutse olievaten van het bedrijf Janus Vaten op Weststad gebruikt. De eerste vrachtwagen met 264 olievaten is vandaag vertrokken naar Londen.