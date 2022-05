Jaarmarkt Den Hout belooft goed feestje te worden: ‘Ik ga liever niet op vakantie dan dat ik dit mis’

,,We worden steeds professioneler”, zegt voorzitter Michel van Gurp van de Jaarmarkt op de vraag of de veertigste editie bijzonderheden kent. ,,Het programma is wat uitbundiger. We zoeken altijd naar acts die het publiek erbij betrekken, zoals de Heeren van Aemstel Band.”

Het complete programma, muziek, straat- en theaterterras en kindervermaak, bestaat uit zestig acts. Bekende namen zijn zanger Sem Rozendaal uit ‘s Gravenmoer en Dutchjuggler Jeroen van der Lee uit Oosterhout. Hij laat niet alleen zijn jongleerkunsten zien, maar geeft ook meerdere workshops voor de kinderen. Daarnaast zorgt het stuntwerk van Boris & Tasja met de dansende Chimpansees voor humor. Het straattheater duo Hout & Hout geeft een geheel eigen invulling aan een duurzame wereld. De muzikale afsluiter Hottub Heroes belooft stampende feestmuziek en meezingers.

Met de Talent of The Hill 2022 krijgt de jeugd de kans om hun zang-, dans-, muziek- en/of theatertalent op een professioneel podium te laten zien.

Van Gurp is blij dat hij de Jaarmarkt na twee jaar afwezigheid weer kan organiseren. ,,Ik ga liever niet op vakantie dan dat ik dit mis. Heerlijk om een week lang van de buitenwereld afgesloten te zijn in mijn eigen, gezellige bubbel. De samenhorigheid met alle vrijwilligers is zo fijn.”

De voorzitter rekent op zo’n 15.000 mensen. ,,We zijn afhankelijk van het weer. Ons voordeel is dat we ook 20.000 tot 30.000 mensen aan kunnen.”