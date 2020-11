Jaarlijks 8000 euro voor strijd tegen Japanse duizendknoop in Gilze en Rijen

De snelgroeiende plant die in een seizoen wel 3 meter kan opschieten verdringt andere soorten en is bijna niet uit te roeien. Elk stukje is namelijk weer een nieuwe scheut. Vorig jaar besloot Amsterdam dik acht miljoen uit te trekken om de plant te bestrijden omdat hij ook monumenten en riolering kan aantasten.

Ninja

Wethouder Aletta van der Veen beloofde na een motie van D66 in juli eind dit jaar met een plan van aanpak te komen. Het begint met inventariseren waar de ‘ninja onder de invasieve exoten’ en andere bijna onverwoestbare planten voorkomen in de gemeente. Voorlopig is een eerste kaart met negen locaties gemaakt. Maar op drie andere plekken is ook al ingegrepen.

De aannemer maakt een plan van aanpak voor de komende jaren. Voorlopig is er 8000 euro voor uitgetrokken per jaar. Natuurvereniging NLGR heeft circa 20 meldingen doorgegeven en de gemeente roept ook andere inwoners op vooral in het buitengebied melding te maken.

Actuele kaart

Voor het groeiseizoen in maart komt de gemeente met meer informatie over bestrijding en afvoer van de plantresten. Ook is de hoop dan een actuele kaart te hebben, zodat bewoners die de plant bijvoorbeeld in de tuin hebben staan gewaarschuwd kunnen worden.

Overal in het land leidt de Japanse duizendknoop, die nog steeds te koop is bij tuincentra, en zijn familie tot problemen. Zware bestrijdingsmiddelen worden steeds meer gemeden. Alternatieven als er een stroomstoot doorheen jagen zijn kostbaar. Ook wordt geëxperimenteerd met een bladvlo. De plant is eetbaar, maar dat zet ook geen zoden aan de dijk.

De commissie Ruimte praat er dinsdag 1 december over.

Volledig scherm Tips van Wageningen Universiteit om verspreiding van de bijna onuitroeibare Japanse duizendknoop tegen te gaan. © Illustratie Wageningen Universiteit