Het gaat daarbij om de kosten voor het ophalen van plastic dat gratis zou zijn. De afvalinzameling is eind vorig jaar in Gilze en Rijen grondig gewijzigd. Inwoners moeten restafval sindsdien niet meer in de grijze kliko maar in zakken in ondergrondse containers storten. Met behulp van een pasje wordt elke zak geregistreerd en in rekening gebracht. De grijze kliko die eerst met restafval werd opgehaald wordt sindsdien gebruikt voor PMD dat gratis opgehaald wordt.