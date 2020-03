Jaap Dros met gezongen gedichten in De Schattelijn

Jaap Dros is bekend geworden toen hij een jaar of tien geleden gedichten van zijn favoriete dichter J.C. Bloem op muziek zette. Omdat poëzie niet op een grote schare fans kan rekenen verwachtte hij een beperkte belangstelling. Dat viel mee. Hij kreeg uitnodigingen voor radio en tv.

Verrast door de goede ontvangst van de cd maakte hij een literair programma voor kleine theaters, cafés en bibliotheken rond zijn gezongen Bloemgedichten. Volgens recensenten doet hij dat in een stijl die doet denken aan het werk van Boudewijn de Groot in de jaren zestig.

Aanvankelijk trad Dros in zijn eentje op, maar later vroeg hij Jan Kühne voor muzikale ondersteuning. Beide muzikanten zijn gepensioneerde docenten. Dros gaf les op een scholengemeenschap op Texel. Kühne, die in Schagen woont was docent op muziekscholen.