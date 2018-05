Ja, ik wil! Je kunt nu ook trouwen in de Biesbosch

Zes velden in het natuur- en recreatiegebied De Hollandse Biesbosch zijn aangewezen. Bruidsparen kunnen elkaar in de open lucht het ja-woord geven. ,,Tussen de bomen, vlakbij het water of op een weids veld. Eigenlijk is alles mogelijk, maar je moet er wel rekening mee houden dat het na zonsondergang afgelopen is’’, vertelt Sanne van Rijn van het Biesboschcentrum in Dordrecht.