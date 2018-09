JA Foundation zet met medische gift grote stappen in Suriname

,,De hele Surinaamse pers deed verslag van onze missie en de symbolische overdracht van de spullen aan 's Lands Hospitaal", vertelt een enthousiaste voorzitter Marga Wasser van de JA Foundation bij terugkomst in haar woonplaats Bavel. ,,We stonden in alle Surinaamse kranten."

Handschoenen

De symbolische overdracht aan de plaatsvervangend medisch-directeur van het ziekenhuis, in het bijzijn van vertegenwoordigers van het ministerie van volksgezondheid, werd in alle media uitvoerig beschreven. De waarde van de gift is moeilijk te schatten. ,,Sommige kranten spraken over vele miljoenen euro's maar de medisch directeur schatte het zelf in haar speech op vele duizenden euro's. Laten we daar dan mar aan vasthouden. Ze was ons ontzettend dankbaar."