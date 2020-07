‘Italië of Frankrijk? Straks kunnen we alle dagen op vakantie naar de Heuvel

OOSTERHOUT – Wandelen over de boulevard langs terrasjes en historische bomen. Het liefst autoluw, maar wel de mogelijkheid om te parkeren de komende tien jaar. De gemeenteraad is enthousiast over de plannen voor de Heuvel in Oosterhout . Het college krijgt 1 miljoen om het plein op te knappen. ‘Mits er voorlopig 45 parkeerplekken blijven’.

‘In goed overleg met de gemeente’ zijn er ‘mooie ontwerpschetsen’ in ‘samenwerking met omwonenden en ondernemers’ gemaakt. Niets meer dan lof kregen het college en buurtorganisatie Heuvelkring van de gemeenteraad voor hun nieuwe inrichtingsplannen van het plein de Heuvel in Oosterhout.

Quote Iedereen wil het zelfde: een autoluw plein Anton van Opzeeland, fractievoorzitter, PvdA Oosterhout

Het idee is om met twintig parkeerplaatsen, van 65 naar 45, terug te gaan. Hierdoor verdwijnt er een rijbaan en wordt de andere rijbaan een eenrichtingsstraat. Zo komt er ruimte om de trottoirs aan beide kanten breder te maken. ,,Dit is fijn voor loopruimte, maar kan ook gebruikt worden voor bankjes, meer bomen en grotere terrasjes”, legt Paul Liebregts, bestuurslid van buurtorganisatie Heuvelkring, uit.

Looproute

Als het aan GroenLinks ligt, krijgt het college de opdracht mee om per 2,5 jaar tien parkeerplaatsen extra weg te halen, met in het vooruitzicht een autovrij plein in 2030. ,,Dan kunnen mensen er langzaam aan wennen dat er minder parkeerplaatsen zijn op de Heuvel. Daarbij dwing je op deze manier de ondernemers en gemeente om er goed over na te denken hoe de looproute moet zijn in de toekomst,” legt raadslid Jan Boers uit.

Autoluw

Anton van Opzeeland (PvdA) ondersteunde dit voorstel. ,,Zowel de politiek als de ondernemers willen allemaal hetzelfde: een autoluw plein en op termijn zelfs een autovrij plein. Dat als je er straks loopt je net het gevoel hebt alsof je op vakantie in Italië of Frankrijk bent. Er is genoeg ruimte in de omgeving om te parkeren. Dus met betere bewegwijzering en eventueel evenemententarieven voor parkeren, kun je er al eerder voor kiezen om minder parkeerplaatsen op de Heuvel te maken. ”

Behoefte

Maar de andere partijen gingen er niet in mee. ,,Voor ons is dit een té strak plan voor het college. Ons doel is ook om op termijn de Heuvel autovrij te maken, maar wij denken dat het beter is om te kijken naar de behoefte. Aangezien er bij Slotjesveld binnenkort ook parkeerplaatsen worden weggehaald denken we dat het niet slim is als dit allemaal tegelijk gaat”, aldus Walther Hoosemans, fractievoorzitter van Gemeentebelangen.

Levendigheid

,,Ook voor het behouden van de levendigheid van het plein is het goed als er nu nog wel auto’s kunnen rijden”, voegt Dees Melsen (VVD) toe.

Liebregts beaamt dit. Hij is opgelucht dat er voorlopig 45 parkeerplaatsen komen. ,,Dit heb je nu echt nog wel nodig voor de ondernemers en bezoekers op dit moment.”

Definitieve schetsen

Het college heeft een budget van 1 miljoen euro gekregen en is momenteel in gesprek om een aannemer te vinden voor de klus. Liebregts: ,,We hopen dat dit voor de zomer lukt, zodat de raad in het najaar de definitieve schetsen kan beoordelen en we daarna kunnen beginnen met de werkzaamheden. Als alles goed loopt, lopen we volgend jaar over het vernieuwde plein.”

Volledig scherm Visual Heuvel. © Gemeente Oosterhout